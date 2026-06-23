ବ୍ରିଟେନରେ ରାଜା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ଇସାରାରେ ଚାଲେ ଦେଶ
କାହା କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ବ୍ରିଟେନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲେବର ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦର୍ଶାଇ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର୍ ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତୀବ୍ର ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ବ୍ରିଟେନରେ ରାଜା ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଅଛି?
ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର କ’ଣ:
ବ୍ରିଟେନର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ରାଟ ବା ରାଜା ଜାତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି।
ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରମ୍ପରା ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଜା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ରାଜାଙ୍କ ଭୂମିକା:
ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଜାତୀୟ ଏକତା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନିରନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା:
ଯଦିଓ ଅନେକ ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଆଯାଏ। ରାଜା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଇନ ପ୍ରତି ରାଜକୀୟ ସମ୍ମତି:
ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ହେଲେ, ଆଧୁନିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଆଇନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମନା କରିବାରୁ ବାରଣ କରନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା କ’ଣ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନେତା ଏବଂ ଦେଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବ୍ରିଟେନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ନୀତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଦାରଖ କରନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
କର, ସାର୍ବଜନୀନ ଖର୍ଚ୍ଚ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଟେନର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି।
ସାମରିକ ଶକ୍ତି:
ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମରିକ ବାହିନୀ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷମତା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସାମରିକ ଅଭିଯାନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ।
ରାଜା କ’ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ:
ନୀତିଗତ ଭାବରେ ରାଜା କିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ହେଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ହାଉସ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ।