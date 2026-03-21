ଇରାନ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ତେଲ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଏହି ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ; ଏବେବି ରହିଛି ଦବଦବା…

ସର୍ବାଧିକ ଦେଶକୁ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଦ୍ଧରତ ଦେଶ ଇରାନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଖବରରେ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଦିନ ୧୬ ବିଲିୟନ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ତେଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଡ଼କ ପରିବହନ, ବିମାନ ଯାତ୍ରା, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଶିଳ୍ପ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ସର୍ବାଧିକ ତେଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଜାପାନ, ରୁଷ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତୈଳ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି।

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଦେଶକୁ କିଏ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରେ? କେତେ ଦେଶକୁ? ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଏବଂ ଆମଦାନୀକାରୀ କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା।

ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି,…

Raymond ର ମାଲିକ ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ମୋଟ…

ସର୍ବାଧିକ ଦେଶକୁ ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଶ: ସାଉଦି ଆରବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଶକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହା କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାପିତ ରପ୍ତାନି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ ଏକ ସ୍ଥିର ଗ୍ରାହକ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ।

ସାଉଦି ଆରବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡଜନ ଡଜନ ଦେଶକୁ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ, ବିଶୋଧନାଗାର ଚାହିଦା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସାଉଦି ଆରବ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗାଣକାରୀ।

ସାଉଦି ଆରବ ଏତେ ବଡ଼ ବିକ୍ରେତା କାହିଁକି: ସାଉଦି ଆରବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ସାଉଦି ଆରବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରମାଣିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।

ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଏସିଆର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପୂରଣ କରିଆସୁଛି। ଅନେକ ଦେଶର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସାଉଦି-ଗ୍ରେଡ୍ ତେଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସାଉଦି ତେଲ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ କରିଥାଏ।

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ତେଲ କିଏ କିଣୁଛି?

ସାଉଦି ଆରବ: ସାଉଦି ଆରବରୁ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାଇୱାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଆମଦାନି କରନ୍ତି। ସାଉଦି ତେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗୁଣବତ୍ତା।

ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି,…

Raymond ର ମାଲିକ ଗୌତମ ସିଂଘାନିଆଙ୍କ ମୋଟ…

Gold Rate: ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଆଜିହିଁ…

SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; FD ଉପରେ…

