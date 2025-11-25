ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସବୁଠୁ ଧନୀ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି
Pakistan Richest Hindu: ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସବୁଠୁ ଧନୀ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଏବେ, କେବଳ ୨.୧ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି।
କେବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏହି ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ। ତଥାପି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କିଏ…
ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହିନ୍ଦୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ । ସେ ଆଉ କେହି ନାହାଁନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଭିନେତା ଦୀପକ ପେରୱାନି। ୨୦୨୨ ମସିହାର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା (ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ହାରରେ ୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ)।
୧୯୭୪ ମସିହାରେ ଏକ ସିନ୍ଧି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦୀପକ ପେରୱାନି । ସେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ‘ଡିପି’ ଲେବଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଏକ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ୱେୟାର କାଉଚର ହାଉସ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ୟାଶନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନୁକର ଖେଳାଳି ନବୀନ ପେରୱାନି ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା – ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ: ଦୀପକ ପେରୱାନି ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍। ସେ ଭାରତୀୟ ଗୀତିକାର ଜାଭେଦ ଅଖତର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ବୁଲଗେରିଆନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଚୀନ୍ ଓ ମାଲେସିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପକ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ସାତଟି ଲକ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଓ ପାଞ୍ଚଟି BFA ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୁର୍ତ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଏବଂ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ଦୀପକ ପେରୱାନିଙ୍କ ସଫଳତା ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ପ୍ରେରଣା। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ୟାଶନ୍ ୱିକରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ସୃଜନଶୀଳତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ। ଏହି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।