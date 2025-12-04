MA-B.Ed ପାସ୍, ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହ କନେକ୍ସନ… 4 ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସାଇକୋ କିଲର ପୁନମ୍ କିଏ?
4 ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସାଇକୋ କିଲର ପୁନମ୍ କିଏ? ଶେଷରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ।
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହରିୟାଣାର ସାଇକୋ କିଲର ପୁନମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଜଣେ ମାଆ ହୋଇ, ସେ କେବଳ ନିଜ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିନଥିଲେ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ହରିଆଣାର ପାନିପତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୁନମ ଚାରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସାଇକୋ କିଲର ପୁନମ ଏବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛି। ତଥାପି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ: “ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ହାସ ଗଲା କେମିତି? ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦୟା ଆସିଲାନି..” ପୁନମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମାମଲାରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ପୁନମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୈରାନାର ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଣେ ଯୁବକର ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳାଇ ସବୁବେଳେ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ: “ମୁଁ ତିନୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି।” ତଥାପି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହାକୁ ପାଗଳାମି ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ।
ପୁନମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷର ବିଧିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶୁଭମ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ପୁନମ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାମଲାକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସୋନିପତର ପଶ୍ଚିମ ରାମନଗରରେ ରହୁଥିବା ଓମବତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ପୁଅ ନବୀନ ଭବାଦ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ନବୀନ 2019 ମସିହାରେ ପାଣିପତର ସିୱାହ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପୁନମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୁନମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମଏ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ, ସେ ସୋନିପତରୁ ବି.ଏଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପୁନମଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ପୁନମ। ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର । ବାସ ଏତିକି କଥା ପୁନମଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ପରି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ, ପୁନମ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ।
ପୁନମ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଲାନି ଏବଂ ସେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ନୌଲଥା ଗାଁରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିବାହ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁନମର ନଜର 6 ବର୍ଷର ବିଧି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିଧି ପଛରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା । ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଣି ଟବ୍ରେ ତାର ବେକ ବୁଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ସେ ବାହାରୁ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଦା ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ସାଇକୋ କିଲର୍ ପୁନମ କିପରି ଧରାପଡ଼ିଲା?
ପରିବାରରେ ଏକ ବିବାହରେ ଶଗୁନ (କନ୍ୟା ଉପହାର) ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଓମବତୀ ବିଧିକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଧି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଜେଜେମା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମଗ୍ର ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ, ବିଧିର ମୃତଦେହ ବିବାହ ଘରର ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଏକ ବନ୍ଦ ଷ୍ଟୋରରୁମରେ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଣି ଟବ୍ରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଦ ଭୂମିରେ ଥିଲା। FSL ଦଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଥମ ସୁରାକ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଲେ କି, “ଏହି ଟବ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିଲା, ତେବେ ଏହା ଷ୍ଟୋରରୁମ୍କୁ କିପରି ଗଲା?”
ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁନମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମିଛ କହିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତଦନ୍ତ ଦଳ କହିଲେ, “ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ।” କଠୋର ପଚରାଉଚରା ପରେ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚାରୋଟି ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ସତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ।