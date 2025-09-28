ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦାୟୀ କିଏ? କାହା ପାଇଁ ଘଟିଲା ଏତେବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା; କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି…

ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦାୟୀ କିଏ? କାହା ପାଇଁ ଘଟିଲା ଏତେବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା; କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି…
କରୁର: ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ରାଜନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ତିନି ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶହ ଶହ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମାନ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି: ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଛି କହିବା କଷ୍ଟକର। ଏକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ପୋଲିସ ଏକ SIT ଗଠନ କରିପାରେ, ଏବଂ ସରକାର ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ଦୋଷୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହା ବ୍ୟଙ୍ଗ ନୁହେଁ; ଏହା ଆମ ଦେଶରେ ଦଳାଚକଟାର କଠୋର ବାସ୍ତବତା।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତର ଜାଲରେ ଫସି ଆମେ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିପରି ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ନୂତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁଛୁ? ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ଅଛି?
ବାରମ୍ବାର ଦଳାଚକଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ଦଳାଚକଟା ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ହେଉ, ରାଜନୈତିକ ରାଲି ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ନେଇଥାଏ।
ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟ ହଜାରେଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଲିରେ ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି:
କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ?
ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ?
କାହିଁକି ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ?
ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତଦନ୍ତରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷ ଲଗାଯାଏ କିମ୍ବା ଅଜଣା କାରଣ ପାଇଁ?
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା
୧- ଭିଡ଼ ଆକଳନର ଅଭାବ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ରାଲି ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅସହାୟ କରିଦିଏ। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୁଏ।
୨- ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧାର ଅଭାବ
ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣ ଭିଡ଼ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଅନୁପସ୍ଥିତ କିମ୍ବା ଅବରୋଧିତ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ସାଇନେଜ୍ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ।
୩- ରାଜନୀତି ଏବଂ ଧର୍ମର ଛାୟା
ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତା, ଧାର୍ମିକ ନେତା କିମ୍ବା ଭିଆଇପିମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାୟତଃ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବିରତ ରହେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜକ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି ନ ହୁଏ।
୪- ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ଅଭାବ
ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଦଳାଚକଟା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା, ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ କାହାଣୀ ପାଲଟିଛି। ମାନବିକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।