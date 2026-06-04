ଖାନ ସାରଙ୍କ ସହ ବିବାଦରେ ଥିବା ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ କିଏ ? ନିଜେ ପୋଲିସ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ‘ଦାରୋଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି’

ପୋଲିସ 'ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ଜିଏସ୍ ଏକାଡେମୀ' କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନର ସଞ୍ଚାଳକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଶେଷରେ ଏହି ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ କିଏ, ଯିଏ ଖାନ ସାରଙ୍କ ସହ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡିଲେ?

By Priyanka Das

Who Is Roshan Anand : ପାଟନାରେ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ବିବାଦ ତେଜିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣାଶୁଣା କୋଚିଂ ଶିକ୍ଷକ ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପଥରମାଡ଼ ହେବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଚିରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ‘ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ଜିଏସ୍ ଏକାଡେମୀ’ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନର ସଞ୍ଚାଳକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଶେଷରେ ଏହି ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ କିଏ, ଯିଏ ଖାନ ସାରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ? ଖାନ ସାର କେବଳ ବିହାରରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ‘ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ଜିଏସ୍ ଏକାଡେମୀ’ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।

ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ କିଏ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲା…

ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ…

ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ମତରେ, ‘ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନ’ର ସଞ୍ଚାଳକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲୋକେ ‘ଦାରୋଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ ପାଟନାର ‘ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ଜିଏସ୍ ଏକାଡେମୀ’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେବା ସହ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିହାର ପୋଲିସ, ଦାରୋଗା (SI) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ‘ଦାରୋଗା ଗୁରୁ’ ବା ‘ଦାରୋଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି’ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି।

ପାଟନାରେ ଖାନ ସାରଙ୍କ କୋଚିଂ ଉପରେ କାହିଁକି ହେଲା ଆକ୍ରମଣ? ଗୁରୁ ରହମାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା…’

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହରସା ଜିଲ୍ଲାର ଧମସେନା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୫ ରୁ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ‘ଦାରୋଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି’ ବୋଲାଉଥିବା ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜେ ବିହାର ପୋଲିସରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ବିହାର ପୋଲିସର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲେ ଫେଲ୍

୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସେ ବିହାର ପୋଲିସର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ବିପିଏସସି (BPSC) ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରିନଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ ବିଫଳତା ପରେ, ସେ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୭ରେ ପାଟନାରେ ‘ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ଜିଏସ୍ ଏକାଡେମୀ’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ୫-୬ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚିତ।

 

You might also like More from author
More Stories

ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲା…

ଇରାନ ସହ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ…

ବାକି ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥିବା ଗୋଡ଼କୁ…

ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ଝଡ଼, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ…

1 of 14,018