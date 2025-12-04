କିଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଛାଇ ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାରତ ଆସିବା ପଛରେ କ’ଣ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ; ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରେଇ ବେଲୌସୋଭଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ (ଡିସେମ୍ବର ୪-୫) ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ରୁଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ରୋସୋବୋରୋନେକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି।
ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ରୁଷର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ଆନ୍ତଃସରକାରୀ ଏବଂ ୧୫ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଦୀ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବଛା ବଛା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେବେ। ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନ ଭାରତ-ରୁଷ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ, ପୁଟିନ ରୁଷର ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ RT (ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆ ଟୁଡେ)ର ଭାରତ ଚ୍ୟାନେଲ RT-ଇଣ୍ଡିଆର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର (ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫), ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବେଲୌସୋଭ, ଭାରତ-ରୁଷିଆ ଆନ୍ତଃସରକାରୀ କମିଶନ ଅନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ, ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବେଲୌସୋଭଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟର ମାନେକଶା ସେଣ୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ତିନୋଟି ଶାଖା (ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା)ର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ବେଲୌସୋଭ କିଏ: ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଲୌସୋଭ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ। ଗତ ବର୍ଷ, ୨୦୨୪ ରେ ରୁଷରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ପୁଟିନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପୁଟିନ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ସେରଗେ ସୋଇଗୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ହଟାଇ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (NSA)ର ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ରୁଷର ଅର୍ଥନୀତି ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଛି: ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୁଷର ଅର୍ଥନୀତି ଟ୍ରାକରେ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପୁଟିନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (୨୦୨୦-୨୪) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଲୌସୋଭଙ୍କ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୁଟିନ ବେଲୌସୋଭଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, ପୁଟିନ ତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ବେଲୌସୋଭଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। S-୪୦୦ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ବିତର୍କ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନିଜେ ବେଲୌସୋଭଙ୍କୁ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରୁ ୩୦୦ଅତିରିକ୍ତ S-୪୦୦ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀର ୩୮ପ୍ରତିଶତ ରୁଷ କରିଥାଏ।