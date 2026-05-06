ବିଜେପିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ; ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡେପୁଟି CM! ରେସରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏହି ନାମ…
ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରୁ ବଙ୍ଗଳା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ୨୦୨୪ ରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ୨୦୬ ଟି ଆସନ ସଫଳତାର ସହ ଜିତିଥିଲା।
ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଜେପି ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବସିରହାଟ ଦକ୍ଷିଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଜେପିର ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ସମର୍ଥନ ବିନା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ୨ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଦାୟୀ ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ।
୧୯୮୫ ମସିହାରୁ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲେ। ସେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ବିପୁଳ ବିଜୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆସନସୋଲରେ “ମେ ୪, ଦିଦି ଗୟି” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଏବଂ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି କୋଲକାତା କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବଙ୍ଗ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।