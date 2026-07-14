ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ କିଏ? SITକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ୭୫ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରମାଣ, ଲଗାଇଲେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
SITକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୭୫ ପୃଷ୍ଠାର ଦଲିଲରେ ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି
Ram Temple Controversy : ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ SIT (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ)କୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୭୫ ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ଫାଇଲରେ ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏହି ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା SIT ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ SITର ତଦନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
କିଏ ଏହି ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ?
ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି FIR ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେଙ୍କ ନାମ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ବହୁ ଦିନରୁ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ତୋଷ ଜଣେ କାରସେବକ ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୨ ଘଟଣା ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚାରୋଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଶରୀରର ୧୭ଟି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୋମାରେ ରହିଥିଲେ।
ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NSA) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଗଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ୮ଟି ମାମଲାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜମି କ୍ରୟରେ ଅନିୟମିତତା, ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାୟବ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ବୟାନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭିଡିଓ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ କ୍ରୟ
SITକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୭୫ ପୃଷ୍ଠାର ଦଲିଲରେ ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜସ୍ଥାନର ବଂଶୀ ପାହାଡ଼ପୁରରୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଥର ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପଥର କ୍ରୟ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କିଛି ଜମି କ୍ରୟରେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସରକାରୀ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଜମି ସୌଦାରେ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି।