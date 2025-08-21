କିଏ ଏହି ଦେବୀ ସ୍ୱାହା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧୁରା ରହିଯାଏ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯଜ୍ଞ
କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞବେଳେ କାହିଁକି ସ୍ୱାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ କିଛି ନାମ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ବିନା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଦେବୀ ସ୍ୱାହା।
ପ୍ରାୟତଃ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ହବନ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ “ସ୍ୱାହା” ଶବ୍ଦ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବୀ ସ୍ୱାହା କିଏ, ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ହବନକୁ କାହିଁକି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଦେବୀ ସ୍ୱାହା କିଏ: ପୌରାଣିକ ମତରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶେଷକରି ପୁରାଣ ଏବଂ ବେଦରେ ଦେବୀ ସ୍ୱାହାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ।
‘ସ୍ୱାହା’ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ‘ସୁ’ ଯାହାର ଅର୍ଥ ‘ଭଲ’ କିମ୍ବା ‘ସୁଗଠିତ’, ଏବଂ ‘ଆହା’ ଯାହାର ଅର୍ଥ ‘ଆବାହନ କରିବା’ କିମ୍ବା ‘ପହଁଞ୍ଚିବା’। ତେଣୁ, ‘ସ୍ୱାହା’ର ଅର୍ଥ “ସୁପ୍ରଦାନ”।
ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ସୁପ୍ରଦାନ”। ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯାଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
କିଛି କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଦେବୀ ସ୍ୱାହାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ‘ସ୍ୱାହା’ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାରଣ ଏହା ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ସ୍ୱାହା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇଯିବାର ମାଧ୍ୟମ।
ଦେବତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ: ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ “ସ୍ୱାହା” କହି ଅଗ୍ନିରେ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ତାହା ସିଧାସଳଖ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ଶେଷରେ ‘ସ୍ୱାହା’ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ତ୍ରଟି ସଶକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ।
ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ: ସ୍ୱାହା ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତକୁ ସଫଳ କରିଥାଏ।
ସ୍ୱାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ: କେବଳ ପୌରାଣିକ କଥା ନୁହେଁ, ‘ସ୍ୱାହା’ର ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ‘ସ୍ୱାହା’ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଆମେ ଆମର ଅହଂକାର ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ଏବଂ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ।
ତେଣୁ ଦେବୀ ସ୍ୱାହା କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ମଣିଷ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାଙ୍କ ବିନା ଯଜ୍ଞର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।