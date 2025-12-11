ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧୁରନ୍ଧର, ବାହୁବଳୀ, ସୈୟାଁରା, ଦବଙ୍ଗ ଓ ଦିଲଦାର ଖେଳାଳି କିଏ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଦେଲେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମି ନାଁ
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ- "ଯବାନୀ ତ ମୋର ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି।"
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ନାଁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଲ୍ମ ନାମ ଥିଲା ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କର ଯାହାକୁ ସେ ବାହୁବଳୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିଲଦାର କିଏ:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଦିଲଦାର ଖେଳାଳି କିଏ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଜଣଙ୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
କେଉଁ କ୍ରିକେଟରଙ୍କର କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ନାଁ:
ତା’ପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୀର୍ଷକ ସହିତ ଜଡିତ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧୁରନ୍ଧର କିଏ?
ଉତ୍ତର – ରୋହିତ ଶର୍ମା
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବାହୁବଳୀ କିଏ?
ଉତ୍ତର – ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୈୟାଁରା କିଏ?
ଉତ୍ତର: ବିରାଟ କୋହଲି
ପ୍ରଶ୍ନ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦବଙ୍ଗ କିଏ?
ଉତ୍ତର – ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
ମୋର ଯୌବନ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି:
ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟତୀତ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା: ଯଦି ତାଙ୍କୁ “ୟେ ଜୱାନୀ ହୈ ଦିୱାନୀ” ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ଏହା କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ମୁଁ ହିଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି।”
ଶେଷରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଳସୁଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଳରେ ସେହି ନାମ।