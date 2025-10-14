କିଏ ସେହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର, ଯାହା ପାଇଁ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ଦେଇଦେବେ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସର୍ବଦା ଜଣେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ, ଲଢୁଆ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଜିହ୍ୱା ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।  ସେ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ।

ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କଡ଼ା ବୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ଏପରି ଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ସମାନ ବୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି।

ତେଣୁ, ଗମ୍ଭୀର ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବାମହାତୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ ୪୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା ରାଜିନ୍ଦର ନଗରର ବାସିନ୍ଦା, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ରୋଶାନାରା କ୍ଲବରୁ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।

ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ସେ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଓ୍ୱାନଡେ ଡେବ୍ୟୁ ଏବଂ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ଗମ୍ଭୀର କାହା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗଦେବା ପରଠାରୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

ଏହା ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ମାରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍କୋର ପୋଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ। ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ପିନର ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା।

୨୦୧୮ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରୁଥିଲେ।

ଗମ୍ଭୀର କହିଥିଲେ, “ସେହି ସମୟରେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ସେଠା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ‘ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ସିରିଜ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯଦିଓ ତୁମେ ଲଗାତାର ଆଠ ଇନିଂସରେ ୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୁଅ।'”

କୁମ୍ବଲଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଗମ୍ଭୀର ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କଥା କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ତେଣୁ, ଯଦି ମୋତେ କେବେ କାହା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ହେବେ।”

ଥରେ ଭରଷା ଜୀବନ ବଦଳାଇଦେଲା:

କୁମ୍ବଲେଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପରେ, ଗମ୍ଭୀର ସେହି ସିରିଜରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଛଅଟି ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାପିଅରରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା।

ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ, ଗମ୍ଭୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୬୪୩ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ୪୩୬ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ତା’ପରେ ସେ ୱେଲିଂଟନରେ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୧-୦ ରେ ସିରିଜ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର:

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୦୦୩ରେ ଦିନିକିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୧୪୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୯.୬୮ ହାରରେ ୫୨୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଥିଲା।

ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇନିଂସ ୨୦୦୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୫୮ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗମ୍ଭୀର ୯ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ୪୧୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ହାର ୪୧.୯୫ ଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୩୭ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୯୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭୫ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।

