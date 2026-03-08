ଭାରତର ପ୍ରଥମ IAS ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଯିଏ କି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଖବର…
ଭାରତର ପ୍ରଥମ IAS ଅଧିକାରୀ କିଏ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନିକଟରେ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାସ କରିଥିଲେ?
ଭାରତର ପ୍ରଥମ IAS ଅଧିକାରୀ: ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (UPSC) CSE 2025 ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ପାଇଁ 180 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ IAS ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ IAS ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ ନ ଥିବା ଏକ ନାମ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଦେଶର ପ୍ରଥମ IAS ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ସହିତ, ସେ ଜଣେ ସଂଗୀତଜ୍ଞ, କବି, ଲେଖକ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି।
ଦେଶର ପ୍ରଥମ IAS ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର 1 ଜୁନ୍ 1842 ରେ କଲିକତା (ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା) ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏବଂ ସାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟାଗୋର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରି, ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଉଦାରବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିଲେ।
ସେ କିପରି ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ହେଲେ: ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କୋଲକାତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ, ଏହି କଲେଜ ତାଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
1862 ମସିହାରେ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ICS) ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଠିନ ଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।1863 ମସିହାରେ, ସେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ।