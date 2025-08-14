ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀରରେ ଘାଇଲା ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ସାନିଆ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ….

ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀରରେ ଘାଇଲା ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ସାନିଆ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ….
ଜାଣିବା ସାନିଆଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ଧନୀ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ଉଭୟ ପରିବାରର ଲୋକ ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଚିନ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସାନିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାନିଆଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ଧନୀ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ…
ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପତ୍ନୀ ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସାନିଆ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବାରର। ସେ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ସେ ନିଜେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ମିଷ୍ଟର ପଜ୍ ପେଟ୍ ସ୍ପା ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ ଖଖଚରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ।
ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ଧନୀ?- ସାନିଆ ଏପରି ଏକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାର ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ମୂଳ ରହିଛି। ସାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ, ଯିଏ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହୋଟେଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରୁକଲିନ୍ କ୍ରିମେରୀ (ଏକ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ) ମାଲିକ।
ଦି ବ୍ରୁକଲିନ୍ କ୍ରିମେରୀର ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାଭିସ୍ ଫୁଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୬୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨୦% ଅଧିକ ଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାଧିକୃତ ପୁଞ୍ଜି ୨.୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପେଡ୍-ଅପ୍ ପୁଞ୍ଜି ୯୦,୧୦୦ ଟଙ୍କା।
ଘାଇ ପରିବାର ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ହୋଟେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧୀନରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ହୋଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଽ୧୮.୪୩ ବିଲିୟନ।
ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ ସ୍ପାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା- ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପାଜ୍ ପେଟ୍ ସ୍ପା ଆଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଖଖଚର ମନୋନୀତ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପେଟ୍ ସ୍ପା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଧିକୃତ ପୁଞ୍ଜି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀର ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ।