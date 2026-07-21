ବ୍ରିଟେନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ! ଜାଣନ୍ତୁ, କିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ପାଇଲେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

କିଏ ହେଲେ ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ରିଟେନକୁ ସୋମବାର (୨୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଟର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଶାସକ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନୂତନ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସରକାରୀ ଭାବେ ୧୦ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଘୋଷଣା କରିବେ।

ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ସମୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲେବର ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ…

ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଶେଷ, ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଧମାଲ…

ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତା ନାଇଜେଲ୍ ଫାରାଜ୍ଙ୍କ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣିଥରେ ହାସଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଲେବର ପାର୍ଟି ଆଶା ରଖିଛି।

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର:

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାହାରେ ବିଦାୟୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବକିଂହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ କୁ ଯାଇ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ବ୍ରିଟେନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ୧୦ ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ।

ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା। ସାରା ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଲେବର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ।

ବ୍ରିଟେନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ:

ବ୍ରିଟେନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୯ରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେହିପରି, ୦୨୯ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣି ଭୋଟ ହେବ ନାହିଁ।

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର ୨୨ ଜୁନରେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭୁଲକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।

ବିଶେଷକରି, ଆମେରିକାରେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜଦୂତ ଭାବେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମୃତ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ମହଲ ସହ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ…

ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଶେଷ, ଏବେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଧମାଲ…

ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବ କି…

ପାଣିଠୁ ବି ଶସ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ…

1 of 12,463