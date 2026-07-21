ବ୍ରିଟେନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ! ଜାଣନ୍ତୁ, କିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ପାଇଲେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
କିଏ ହେଲେ ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ରିଟେନକୁ ସୋମବାର (୨୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଟର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଶାସକ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନୂତନ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସରକାରୀ ଭାବେ ୧୦ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଘୋଷଣା କରିବେ।
ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ସମୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲେବର ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।