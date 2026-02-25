ଭାରତରେ PM ମୋଦୀଙ୍କ ପରେ କାହାକୁ ମିଳୁଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା? ନାଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

ମୋଦୀଙ୍କ ପରେ କାହାକୁ ମିଳୁଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା? ନାଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶରେ କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଉପରେ ନୁହଁନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ SPG ସୁରକ୍ଷା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ SPG ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। 2019 ରେ SPG ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ହୋଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା?

ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କବଚ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ?

କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପରେ କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା?

ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନା ଆଉ କେହି?

ଆପଣ ହୁଏତ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର କିମ୍ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଭାବିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି।

ଅମିତ ଶାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।

ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଅମିତ ଶାହ Z+ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ NSG କମାଣ୍ଡୋ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ତର କ’ଣ?

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, CRPF ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କବଚରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହି ପଦବୀ ହାଇ ରିସ୍କ କାଟେଗୋରିରେ ଆସିଥାଏ ।

 

