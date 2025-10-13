୧୨ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପତ୍ନୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ନାରେ ଅଛି ସର୍ବାଧିକ ବିବାହ ରେକର୍ଡ, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ…

ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବିବାହ କରିଥିବା ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ, ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ନାମ ମନକୁ ଆସେ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବିବାହ କରିଥିବା ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ, ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ନାମ ମନକୁ ଆସେ। ଯଦିଓ ଅନେକ ମୋଗଲ ଶାସକ ଏକାଧିକ ଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆକବରଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ, ରାଜନୈତିକ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ।

ଆକବର ଏତେ ଥର ବିବାହ କାହିଁକି କରିଥିଲେ?ଆବୁଲ-ଫଜଲଙ୍କ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ଏବଂ ଆକବରନାମା, ବଦାୟୁନିଙ୍କ ମୁନ୍ତାଖବ-ଉତ-ତାୱାରିଖ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫର୍ଷ୍ଟନ ଏବଂ ବ୍ଲଣ୍ଟ, ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ, ଇ. ଜେ. ହାୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆର. ସି. ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଭଳି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହି ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ, ଆକବର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜପରିବାରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷକରି ରାଜପୁତାନାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ।

ଆକବରଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବାହ (ନିକାହ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାରେମ ପତ୍ନୀ, ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ମିଶାଇ, ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସକାରମାନେ ଏକମତ ନୁହଁନ୍ତି। କେତେକ ଡଜନ ଡଜନ ବିବାହର ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶହ ଶହ ବିବାହ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆକବରଙ୍କ ବିବାହ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା।ଆକବରଙ୍କ ବିବାହକୁ ସର୍ବଦା ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ଆକବରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଜାହାଙ୍ଗୀର (ସଲିମ), ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ମେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକବରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ହାତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଆକବରଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା? ଆକବରଙ୍କର ଅନେକ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଥିଲେ; ତଥାପି, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଇତିହାସରେ ତିନି ପୁଅ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ: ଜୁଲାଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ (ଜାହାଙ୍ଗୀର), ମୁରାଦ ଏବଂ ଦାନିୟାଲ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆରଜାନି ବେଗମ ଏବଂ ଖାନଜାଦା ବାନୁ।

ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆକବରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦାବିଦାରମାନେ (ମୁରାଦ, ଦାନିୟାଲ) ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।

କାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି?ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସନ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମତଭେଦ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ହାରେମ ଏବଂ ବହୁବିବାହର ପରମ୍ପରା ଅନେକ ଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆକବରଙ୍କର ପୁଅ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୈଧ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ; ମୋଟ ସନ୍ତାନ ସଂଖ୍ୟାର ଆକଳନ ୧୦ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

