ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା କିଏ ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା? ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡିନର ସୁଟିଂ ବେଳେ ନେଲେ ସୁପରମ୍ୟାନର ଅବତାର
ୱେଇଜିଆ ଜିଆଙ୍ଗ କିଏ? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ମହିଳା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ସଙ୍କ ଡିନର ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୫ ରାତିରେ ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ୱେଇଜିଆ ଜିଆଙ୍ଗ୍ – ଯିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (WHCA) ର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।
ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଫଳରେ ପୁରା ରୁମରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରିବା ପରେ, ଜିଆଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟେଜରୁ ଭିଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ତୀବ୍ର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ହରାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ:
ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ, ଜିଆଙ୍ଗ୍ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ WHCA ବୋର୍ଡ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।
ୱେଇଜିଆ ଜିଆଙ୍ଗ କିଏ:
ୱେଇଜିଆ ଜିଆଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି CBS ନ୍ୟୁଜ୍ର ବରିଷ୍ଠ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସାମ୍ୱାଦିକା; ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହି ସେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ବିଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟକୁ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୪ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭର୍ଜିନିଆରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଜିଆଙ୍ଗ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସମ୍ବାଦଦାତା ସଂଘ (WHCA)ର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱେତକାୟ ମହିଳା। ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଏମି ଏବଂ ଏଡୱାର୍ଡ ଆର୍. ମୁରୋ ପୁରସ୍କାର ସମେତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି।
୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସାଣ୍ଡି ହୁକ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଶିଂଟନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ଜିଆଙ୍ଗ୍ କେବଳ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଏସୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି।