କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ KBCର ମାଲିକ କିଏ, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏହି ‘ଶୋ’ ର ଇନକମ୍ କେମିତି ହୁଏ

KBCରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆସେ?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍ ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।

ଟେଲିଭିଜନ ଇତିହାସରେ, ଏହି ଶୋ’ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଛି।

ହେଲେ, KBCର ମାଲିକ କିଏ, ଏହା କିପରି ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ରାଶି କିପରି ପାଆନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୋ’ର ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଆୟର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଜାଣିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେବେ ପିଇଛନ୍ତି ଅସରପା କଫି, ଗୋଟେ କପ୍ ର ଦାମ୍…

ଦିଲ୍ଲୀ ତାଣ୍ଡବର କାହାଣୀ ବଖାଣିଲା ଆତଙ୍କୀ, ୨…

KBCର ମାଲିକ କିଏ:

KBC ର ମାଲିକାନା ସୋନି ପିକଚର୍ସ ଟେଲିଭିଜନ ଅଟେ। ଏହି ଶୋ’ଟି ବ୍ରିଟିଶ ଟିଭି ଶୋ’ ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଏ ମିଲିଓନେୟାରର ଭାରତୀୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍? ସୋନି ପିକଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଶୋ’ର ଲାଇସେନ୍ସିଂ ପାର୍ଟନର, ଭାରତରେ କୌନ୍ ବନେଗା କରୋଡପତି ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି।

ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଭୂମିକା:

ଏହି ଶୋ’ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଶୋ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଏହାର ଆତ୍ମା ​​ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।

ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ଶୈଳୀ ଏହି ଶୋ’କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପ୍ରତି ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

KBCର ରୋଜଗାର ମଡେଲ୍ କ’ଣ:

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ଶୋ’ କିପରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଜକତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଶୋ’ର ଉଚ୍ଚ ଟିଆରପି ହେତୁ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଶୋ’ର ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଶୋ’ର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାୟୋଜକ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏପରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଜସ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଶୋ’ର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ପ୍ରସାରକ ସୋନି ପିକଚର୍ସକୁ ଯାଏ।

ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା କିପରି ମିଳେ: 

ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କର ଲାଗୁ ହୁଏ। ଆୟକର ଆଇନ, ୧୯୬୧ ର ଧାରା ୧୧୫BB ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରସ୍କାର ରାଶିରୁ ୩୦% କର କାଟି ଦିଆଯାଏ। ସେସ୍ ଏବଂ ସରଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ଆୟୋଜକ ସୋନି ପିକଚର୍ସ ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟିଥାଏ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ କଟା ପରେ କେବଳ ବାକି ଥିବା ରାଶି ବିଜେତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ ଅଧୀନରେ ଏହି ପରିମାଣ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ।

You might also like More from author
More Stories

କେବେ ପିଇଛନ୍ତି ଅସରପା କଫି, ଗୋଟେ କପ୍ ର ଦାମ୍…

ଦିଲ୍ଲୀ ତାଣ୍ଡବର କାହାଣୀ ବଖାଣିଲା ଆତଙ୍କୀ, ୨…

ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ବଢ଼ିଲା ବିପଦ, ମାଡ଼ି…

ଓଭରଟାଇମ୍ କଲେ ଦୁଇଗଣା ଟଙ୍କା… ଜାଣନ୍ତୁ…

1 of 29,285