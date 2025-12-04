କିଏ ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ? ଯିଏ କେବେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ କରାଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି !
ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ କିଏ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ କରାଇଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଦବଦବା ଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତରୁ ୟୁରୋପକୁ ମସଲା, ଚା ଏବଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ 31 ଡିସେମ୍ବର, 1600 ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 24 ଅଗଷ୍ଟ, 1608 ରେ ଏକ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଜାହାଜ ସହିତ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଇଂରାଜୀମାନେ ଭାରତୀୟ ମସଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ
ଭାରତକୁ ଆସିବାର ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇବା, କାରଣ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ମସଲା ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ୟୁରୋପରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ମାଂସ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାର ସେଲଫ ଲାଇଫ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ୧୬୧୩ ମସିହାରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁରଟରେ ଏକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ୧୬୯୦ ସୁଦ୍ଧା, କମ୍ପାନୀ କଲିକତାରେ (ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ଏକ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
ବିଭେଦର ରାଜନୀତି
କ୍ରମଶଃ, କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ବୁଣି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, “ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ” । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ, ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ପରାଜିତ
ତଥାପି, ୧୮୫୭ ମସିହାରେ, ମେରଠରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାରେ ସେବା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ବିଦ୍ରୋହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟରେ ହ୍ରାସ ଆଣିଲା। ବିଦ୍ରୋହ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରୁ ୟୁରୋପକୁ ମସଲା ରପ୍ତାନିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା।
୧୮୫୭ ବିଦ୍ରୋହର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ୧୮୭୪ ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୩୧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସଞ୍ଜିବ ମେହେଟ୍ଟା ଏହାକୁ କିଣି ନ ଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।
ସଞ୍ଜିବ ଆନନ୍ଦ କିଏ?
ସଞ୍ଜିବ ମେହେଟ୍ଟା ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୧ ମସିହାରେ ଏକ ଗୁଜରାଟୀ ଜୈନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଗଫୁରଚାନ୍ଦ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କର ୧୯୨୦ ଦଶକରେ ବେଲଜିୟମରେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟ ଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧିମତା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ୧୯୩୮ ମସିହାରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସଞ୍ଜିବ ମୁମ୍ବାଇର ସିଡେନହାମ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଆଇଆଇଏମ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ର ଜେମୋଲୋଜିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ୧୯୮୦ ଦଶକ ସୁଦ୍ଧା, ମେହେଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା “ହଗି” , ଯାହା ଏକ ଗରମ ପାଣି ବୋତଲରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା ।
୨୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ୨୧% ସେୟାର କିଣିଲେ
୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରଧାରୀମାନେ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମେହତା ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ ୨୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ୨୧% ସେୟାର କିଣିଥିଲେ। ୨୦୧୬ରେ ET ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ୨୧% ସେୟାର କିଣିଥିଲି।” ୪୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇଂରାଜୀ କମ୍ପାନୀ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।
ମେହତା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦି ଟାଇମ୍ସକୁ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ଏହାକୁ ଇତିହାସ ବନେଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏହାର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ରକ୍ଷକ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ କିଣିଛି, ଯିଏ ଥରେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା।”