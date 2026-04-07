ଦେଶର ସବୁଠୁ ଗରିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିପାରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ; ନାଁ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବା ନେତା କିଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଖବର ପଢ଼ିଥିବେ । କିନ୍ତୁ କେବେ ଏଭଳି ଖବର ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବା ନେତାଙ୍କ ସାମିଲ ଥିବ ।ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ…
ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାବେଳେ, କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସରଳତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାତ୍ର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ନାମରେ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ଏପରି ନେତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେକୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍।
ପ୍ରକୃତରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଙ୍ଗଳା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜମି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ନଗଦରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଯାନବାହାନ, ଘର କିମ୍ବା ଜମି ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରଳତା, ଧଳା ଶାଢ଼ି, ଚପଲ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି।ସତ୍ୟପାଠ (୨୦୨୧) ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି।ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୫-୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।