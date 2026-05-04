ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ? ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ, IPL 2026 ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ବିବାଦ
RRର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ମାଲିକାନା ନେଇ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏନ. ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ମିତ୍ତଲ, ଆଦର ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ପ୍ରାୟ ୧.୬୫ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ RR ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ କିଣିନେଇଛନ୍ତି।
ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୫,୬୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମିତ୍ତଲ ପରିବାର ଦଳରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରଖିବେ, ଆଦର ପୁନାୱାଲା ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରଖିବେ ଏବଂ ବାକି ୭ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟମାନ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ହେଲେ, କାଳି ସୋମାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଂଘ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଧମକ ଦେଇଛି।
କ୍ରିକବଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମାନି ଗ୍ରୁପ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳର ବିକ୍ରୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସୋମାନି ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ RR ଦଳକୁ କିଣିବା ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଗତ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରକି, ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମିତ୍ତଲ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ BCCI କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ।
କାଳି ସୋମାନୀ ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବ ୱାଲଟନ ଏବଂ ହାମ୍ପ ପରିବାର ସହ ସହଭାଗୀତାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଚୁକ୍ତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତକରଣକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଥିଲା।
ଚୁକ୍ତି କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲା:
କ୍ରିକବଜର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାଳି ସୋମାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ କନସୋର୍ଟିୟମ୍କୁ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ସୋମାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହାର ତୀବ୍ର ଜବାବ ଦେଇଛି, ଏପରି ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରିଥିଲେ।
ଯେହେତୁ କାଳି ସୋମାନୀ ଧନୀ ଆମେରିକୀୟ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେବି ଏକ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା।