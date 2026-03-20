ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ନେତା କିଏ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବ

Assembly Election 2026: ବଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ କିଏ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ୨୦୨୬ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଘୋଷଣା କରିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି।

ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ ୮୨୪ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ନେତା କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ।

ADR ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ କହୁଛି: ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ADR) ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିକଟ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅପରାଧିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପଦାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ୨୯୧ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ କୋଟିପତିଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା…

ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ…

ବଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ କିଏ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ, ଜଙ୍ଗିପୁର ବିଧାୟକ ଜାକିର ହୁସେନ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହୁସେନଙ୍କ ମୋଟ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ₹୬୭ କୋଟି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ କରିଥାଏ।

ତାଙ୍କ ପରେ କସବା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଅହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ ଖାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ₹୩୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଜୋରାସାଙ୍କୋର ବିବେକ ଗୁପ୍ତା ₹୩୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ରାଜନୀତି ଆଉ କେବଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିପୁଳ ନିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ।

ବିଧାନସଭାରେ କୋଟିପତିଙ୍କ ଗ୍ରାଫ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି: ବଙ୍ଗଳାର ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ କୋଟିପତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହରେ ଥିବା ୨୯୧ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫୨ ଜଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ, କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ₹୮୨୧.୫୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପ୍ରତି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ₹୨.୮୨ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

କାହାର ଅଧିକ କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି, ଟିଏମସି ନା ବିଜେପି: ଯଦି ଆମେ ଦଳ ଅନୁସାରେ କୋଟିପତି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ତେବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ TMC କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୋଟିପତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏହାର ନାମ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି, ଅନେକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ବର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା…

ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ…

ଭାରତରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ୍, ଆଜିଠାରୁ…

ଆମେରିକା ଲାଗୁ କଲା ଭିସା ବଣ୍ଡ; ଜାଣନ୍ତୁ…

