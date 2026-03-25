ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ବସି ଖାଇଲେ ସରିବନି!
ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଇରାନର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏହାର ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାମ ସର୍ବଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ: ପିଏରେ ଓମିଦିୟାର।
ଯଦିଓ ସେ ଇରାନର ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଇରାନୀ-ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ; ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଇରାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା:
ପିଏରେ ଓମିଦିୟାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୧ ଜୁନ୍ ୧୯୬୭ରେ ପ୍ୟାରିସରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଇରାନର ଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଇରାନୀ ନାମ ପରଭିଜ୍ ଥିଲା।
ପରେ ସେ ଆମେରିକା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାସାଚୁସେଟ୍ସର ଟଫ୍ଟସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
eBayର ଜନ୍ମ:
ପିଏରେ ଓମିଦିୟାରଙ୍କ କୋଟିପତି ହେବାର ଯାତ୍ରା ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ AuctionWeb ନାମକ ଏକ ସରଳ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର eBay ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ଥିଲା ଏକ ଭଙ୍ଗା ଲେଜର ପଏଣ୍ଟର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୪.୮୩ ଡଲାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ, eBay ର IPO ପିଏରେ ଓମିଦିୟାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ରାତାରାତି ଜଣେ କୋଟିପତି କରିଦେଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ:
୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, ପିପିଏରେ ଓମିଦିୟାରଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୧.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆସିଛି।
eBay ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିବେଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ମିଡିଆ ସଂଗଠନ ଯାହା ‘ଦି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ’ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଚାଳନା କରେ। ସେ କାଲିଫର୍ନିଆ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରିସର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟତୀତ, ପିଏରେ ଓମିଦିୟାର ତାଙ୍କର ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓମିଦିୟାର୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏକ ଦାନଶୀଳ ନିବେଶ ସଂଗଠନ ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାମାଜିକ କାରଣ ପାଇଁ ୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦି ଗିଭିଂ ପ୍ଲେଜ୍ ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏବଂ ୱାରେନ୍ ବଫେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।