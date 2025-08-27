ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଖୁଲାସା କଲେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର
ରୋହିତ ଶର୍ମା ନା ବିରାଟ କୋହଲି, କିଏ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାର୍କ ଉଡ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍।
ଉଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଲ୍ ଉପରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ମନେହୁଏ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚଉଡା ହୋଇଯାଏ।
ଉଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଡର୍ହାମ ପାଇଁ ଖେଳି ପୁନରାଗମନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଶେସ୍ ସିରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍: ଦି ଓଭରଲାପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଉଡ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯଦି ସେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ମନେ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେ ଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା।
ବିଶେଷକରି ସର୍ଟ ବଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ। ଯଦି ରୋହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ତ ତାହାଲେ ଭଲକଥା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଥରେ କ୍ରିଜରେ ସେଟ୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ବେଳକୁ ବେଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଯାଦୁ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଉଡ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉଡ୍ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି।
ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଫସାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି, ସେ କେବେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଆସିଛି।
ପନ୍ତଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ: ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଡ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ଭୀକତା। ସେ ଏତେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯଦି ବୋଲର ସମାନ ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ।
ପନ୍ତଙ୍କର ନଜର ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଚାହିଁବେ ସେହି ଦିଗରେ ବଲକୁ ମାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଧୀର ବଲ୍, ବାଉନ୍ସର କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ୟର୍କର ପକାଇବାକୁ ପଡିବ।
ଉଡ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଡର୍ହାମ ପାଇଁ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଲୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ରୁ ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ।