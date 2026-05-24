କିଏ ଏହି ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ନାସିରେ ବେଷ୍ଟ, ଯିଏ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ କରିଥିଲା ଗୁଳିମାଡ଼? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାହାରେ ଥିବା ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ୍ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିଚୟ ନାସିରେ ବେଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ସେ ନିଜକୁ 'ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଅବତାର' ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା।
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ ଥିବା ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିଚୟ ନାସିରେ ବେଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ‘ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଜଣକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ‘ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଅବତାର’ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୁରକ୍ଷା ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ସେଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ‘ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲା
ନାସିରେ ବେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତା’ର ଟିକଟକ ଭିଡିଓରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ସେ ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଏହି ଧମକକୁ ତା’ର ଟିକଟକ୍ ଭିଡିଓରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ଯେ, ଯଦି ସେ ବଟଲର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ମୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ।
ଅଦାଲତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଦାଲତ ନାସିରେ ବେଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରିସରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ, ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ବେଷ୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା। ୨୪ ମେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ), ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବେଷ୍ଟକୁ ୧୭ତମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନର୍ଥୱେଷ୍ଟରେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ପଥଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
କାଶ ପଟେଲ କ’ଣ କହିଲେ?
ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନାସିରେ ବେଷ୍ଟକୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ବେଷ୍ଟ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଫ୍ବିଆଇ (FBI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଶ ପଟେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରାଯିବ।
କାଶ୍ ପଟେଲ୍ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଫ୍ବିଆଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପରିସର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଯେପରି ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିବ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିବୁ।