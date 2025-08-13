କିଏ ଏହି ଆନନ୍ଦମୟୀ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି 21911872200 ଟଙ୍କା
ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ୨.୫ ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଅବଦାନ ରଖିବେ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆନନ୍ଦମୟୀ ବଜାଜ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସର ଆନନ୍ଦମୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଜାଜ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଶାଗ୍ର ବଜାଜଙ୍କ ଝିଅ। ଏତେ କମ ବୟସରେ ଆନନ୍ଦମୟୀ କମ୍ପାନୀରେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର (ରଣନୀତି) ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ୨.୫ ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଅବଦାନ ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟୀ କମ୍ପାନୀର ରଣନୀତି ବିଭାଗର କାର୍ୟ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ।
ଆନନ୍ଦମୟୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି: ଆନନ୍ଦମୟୀଙ୍କ ମାଆ ଭାସବଦତ୍ତ ବଜାଜ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଆନନ୍ଦମୟୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଗଣିତରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟର ନେତୃତ୍ୱ ଦଳ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ୟ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପରେ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବେ।
ଆନନ୍ଦମୟୀ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି – ଯୁଗାଦିକୃତ (୨୦) ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୂପ (୧୭)। ଯୁଗାଦିକୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଐଜ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲୋ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମଧ୍ୟ।
୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ: ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ବଜାଜ ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟବସାୟ ଚିନି, ଇଥାନଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ଭଳି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାରିତ। ଜମନାଲାଲ୍ ବଜାଜ ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ୧୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀଟି କୁଶାଗ୍ର ବଜାଜ, ରାଜୀବ ବଜାଜ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ବଜାଜଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି।
ରାଜୀବ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ରାଜୀବ ବଜାଜଙ୍କ ପୁଅ ରିଷଭ ବଜାଜ ବଜାଜ ଅଟୋରେ ଡିଭିଜନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର (ଉତ୍ପାଦ ରଣନୀତି) ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଝିଅ ସଞ୍ଜଳୀ ବଜାଜ ଫିନସର୍ଭରେ କାମ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଭାର୍ଡରୁ ଏମବିଏ କରୁଛନ୍ତି।