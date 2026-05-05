କିଏ ସେହି ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ ? ବିଜୟ-ତ୍ରିଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କେଉଁ ସଂପର୍କ ଗଢି ଉଠିଛି

ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ବିଜୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ତାଲିମନାଡୁ : ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ‘ଟିଭିକେ’ (TVK) କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ ଏବଂ ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନଲାଇନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି।

କିଏ ସେହି ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ ?
ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ୟୁକେରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାଲିମି ପରିବାର ଅଟନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତା ବିଜୟଙ୍କର ଜଣେ ବଡ ପ୍ରଶଂସକ ଥିବାବେଳେ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସେ (ସଙ୍ଗୀତା) ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କେବେକେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବରେ ନଜର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କର ବଡ଼ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିଜ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋପନୀୟ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିଜୟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ୨୭ ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି – ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟ (୨୫ ବର୍ଷ) ଏବଂ ଝିଅ ଦିବ୍ୟା ସାଶା (୨୦ ବର୍ଷ)।

ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ବିଜୟଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ?

ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଏକାଠି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ତଥାପି, ବିଜୟ କିମ୍ବା ତ୍ରିଶାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

ଗୁଜବ ବନାମ ସତ୍ୟ

ତ୍ରିଶାଙ୍କ ସହ ବିଜୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚନା କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଗୁଜବ ଏବଂ ଅପ୍ରମାଣିତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ବିଜୟଙ୍କ ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।

ବିଜୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ସହ ବିବାହିତ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦାବି ଏବେ ବି ଅପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ରହିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ TVK (ଟିଭିକେ) ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ ବିଜୟଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇର ଚେଙ୍ଗଲପାଟୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସେତିକି ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା।

ANI ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ସଙ୍ଗୀତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୧ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ବିଜୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ଥିବା ବାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ (extramarital relationship) ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।

ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।

ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ଦାବି

କୋର୍ଟଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗୀତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ସେ (ସଙ୍ଗୀତା) ନିଜକୁ ଅବହେଳିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଏଥିରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବିବାଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ବିଜୟ ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆବେଦନ ବାହାରେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

