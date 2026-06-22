ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ନୂଆ CEO କୁନାଲ ଶାହ କିଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢିଥିଲେ, କେତେ ମିଳିବ ଦରମା
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ନୂଆ ବସଙ୍କ ଦରମା କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଫେସବୁକର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ମେଟା, ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ କ୍ରେଡରେ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଟା କ୍ରେଡରେ ପ୍ରାୟ ୮,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ।
ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜୁନ୍ ୨୨ ରେ ଏହି ବିକାଶର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରେଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁନାଲ ଶାହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି: ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଇଓ ହେବେ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କୁନାଲ ଶାହ କିଏ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଇଓ ଭାବରେ ସେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଶାହ ହ୍ୱାଟସଆପର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ୱିଲ୍ କ୍ୟାଥକାର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି।
କୁନାଲ ଶାହ କେଉଁଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କୁନାଲ ଶାହ ମୁମ୍ବାଇର ୱିଲସନ କଲେଜରେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଏ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଏମ୍ବିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ, ସେ NMIMS କଲେଜରେ ଏକ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ MBA ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ସିଇଓ ହେବା ପରେ କୁନାଲଙ୍କ ଦରମା କେତେ ହେବ:
କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ସିଇଓ ଭାବରେ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ମେଟା ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ହେଲେ, ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମେଟା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟରେ ଜଣେ ସିଇଓଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ୨୨୨,୦୦୦ ଡଲାରରୁ ୪୫୦,୦୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ରୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ତଥାପି, ମେଟା କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ଭଳି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ଇକ୍ୱିଟି ଅଂଶଧନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଦରମାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ।
ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାନ୍ କୌମ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡଲାରର ନାମମାତ୍ର ଦରମା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, କୁନାଲ ଶାହ ମେଟାର ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନର ଭତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ବୋନସ୍ ପାଇବେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଦରମାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ।
କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ:
କୁନାଲ ଶାହଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର। ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ CREDରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଧନରୁ ଆସିଥାଏ; ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଧନ ଅଟେ।
Meta ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବିଶାଳ ନିବେଶ ପରେ, CREDର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୩,୨୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ:
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମେଟା ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବଜାରରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ PhonePe ଏବଂ Google Pay ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୮୦% UPI କାରବାର ପରିଚାଳନା କରେ, ଯେତେବେଳେ WhatsApp Pay ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, Meta Facebook ଏବଂ Instagram ରୁ ଆବିଷ୍କାର କ୍ଷମତା, WhatsApp ରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ CRED ରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଏକ ବିଶାଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦ ତିନି ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।