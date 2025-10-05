ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ, ୩ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ହିରୋଇନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସିରିଜ୍ ସମୟରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ଡେଟିଂ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ନାମ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିବାସୀ ମ୍ୟାଡି ହାମିଲଟନଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ହୋଇ ଆସୁଛି।
କାହାକୁ ଡେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜୟସଓ୍ୱାଲ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଡି ହାମିଲଟନଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡି ହାମିଲଟନଙ୍କୁ IPLରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ।
ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଯଶସ୍ୱୀ ଏବଂ ମ୍ୟାଡି ହାମିଲଟନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମ୍ୟାଡିଙ୍କ ଭାଇ ହେନରୀ ହାମିଲଟନ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ତଥାପି, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ମ୍ୟାଡି କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ପଡକାଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ ସମାନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଡେଟିଂ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ ସମାନୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ “ନା” ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡି ହାମିଲଟନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଜୟସ୍ୱାଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।
ନିଜେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଜୟସଓ୍ୱାଲ: ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜୟସୱାଲ ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମ୍ୟାଡି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେନରୀ ହାମିଲଟନଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ସମୟ ବିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ।” ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୟସୱାଲ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଡେଟ୍ କରୁନାହାଁନ୍ତି।