ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛି ‘ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍’ର ଆତଙ୍କ, ଏମରଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କଲା WHO, ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହାଇ-ଆଲର୍ଟ

ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛି ‘ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍’ର ଆତଙ୍କ, ଏମରଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କଲା WHO

By Jyotirmayee Das

Ebola Virus: କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ‘ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍’ । ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍‌ର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ‘ହେଲ୍ଥ୍ ଏମରଜେନ୍ସି’ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଏହି ଭାଇରସ୍‌ର ପ୍ରକୋପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି କ’ଣ?

ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍‌ର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଇବୋଲା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ, ବିଶେଷ କରି ସାଉଥ୍ ସୁଦାନ ଏବଂ ୟୁଗାଣ୍ଡା ଭଳି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଠୋର ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚୁପଚାପ୍ IPLରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ମାହି,…

ଡକାୟତଙ୍କ ଅଜବ କାରନାମା: ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି…

ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ କଡ଼ା ନଜର

ଆଫ୍ରିକାରେ ବିଗିଡ଼ୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

କରୋନା ଭଳି ଇବୋଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କେତେକାଂଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହ ମିଶିଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

  • ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର
  • ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଓ କ୍ଲାନ୍ତି
  • ବାନ୍ତି ହେବା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଲାଗିବା
  • ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା

ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁ ଭାବି ଭୁଲ୍ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୧ ଦିନ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବାକୁ ଅପିଲ୍

ଏୟାରପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଫେରିବାର ୨୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଚୁପଚାପ୍ IPLରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ମାହି,…

ଡକାୟତଙ୍କ ଅଜବ କାରନାମା: ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି…

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଭୁଲ…

ଝିଅକୁ ୬ ଖଣ୍ଡ କଲା: ମୁଣ୍ଡକୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ…

1 of 27,999