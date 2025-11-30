ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ kiss କରିଥିଲା, କ’ଣ କୁହେ ଇତିହାସ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର!
କିସ୍ ପ୍ରଥା ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ୪୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କିସ୍ କେବଳ ପ୍ରେମର ଏକ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାବନାର ଏକ ଗଭୀର ଭାଷା ଯାହା ହୃଦୟକୁ ଏକତ୍ର କରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଜର ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ନାଜୁକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଓଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରେମ, ଏହି ଯାଦୁ, ମାନବ ଇତିହାସରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କିସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦିଓ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ପାଇନାହିଁ। କିସ୍ ର କୌଣସି ଲିଖିତ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦଲିଲୀକରଣ କରିନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଚୁମ୍ବନ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଉପହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ଆଚରଣ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ନିଏଣ୍ଡରଥାଲ୍ ଏବଂ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଘଟେ, ତେବେ ମଣିଷ ପରି ଘନିଷ୍ଠତା, ଯେପରିକି କିସ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ଆଚରଣ, ସମ୍ଭବ।
ଏହି ଆକଳନରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂଚିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଚୁମ୍ବନ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଚୁମ୍ବନ ଏକ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସାମାଜିକ ଆଚରଣ।
ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଚୁମ୍ବନ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ ଆଚରଣ। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଚୁମ୍ବନର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୈବିକ ସଙ୍କେତ ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା।
ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିସ୍ କରନ୍ତି, ଶରୀର ଫେରୋମୋନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଜଣେ ସାଥୀ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ଆଚରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମଣିଷ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି।
ଯଦିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରେକର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଇପାରେ, ଇତିହାସରେ ଅନେକ ସଭ୍ୟତା କିସ୍ ପରି ଆଚରଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି କାମସୂତ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିସ୍ କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଘନିଷ୍ଠ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମିଶରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି।
ରୋମାନ ସଭ୍ୟତାରେ, ଚୁମ୍ବନକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଅଭିବାଦନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି କିସ୍ ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି।
ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ କିସ୍ କିଏ କରିଥିଲା ତାହା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକକ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।