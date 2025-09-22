ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ ତିଆରି କରିଥିଲେ 23 ବର୍ଷିୀୟ ଏହି ଯୁବକ, ରଥି ମହାରଥିଙ୍କ ଉଡିଯାଇଥିଲା ହୋସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବେ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଆଜି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଗତକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା “ମୋରିସ୍ ୱାର୍ମ” ର, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
୧୯୮୮ ମସିହା ୨ ନଭେମ୍ବର ରାତିରେ, ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (MIT) ର ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇରସ ଥିଲା। ରବର୍ଟ ଟାପନ ମୋରିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ MIT ର ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଛାଡିଥିଲେ। ମୋରିସ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଜାଣତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଗଲା।
“ମୋରିସ୍ ୱାର୍ମ” ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହାକୁ “ୱର୍ମ” କୁହାଯାଉଥିଲା । କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସହାୟତା ବିନା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଫାଇଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଏକାଧିକ କପି ତିଆରି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋରିସ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୱର୍ମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ଏହା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ମୋରିସ୍ ୱର୍ମ କିପରି କାମ କରୁଥିଲା?
ସେତେବେଳେ, ପ୍ରାୟ 60,000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଏବଂ ମୋରିସ୍ ୱର୍ମ ସେହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 10% କିମ୍ବା 6,000 କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ପାସୱାର୍ଡ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା (Password Guessing) – ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏକାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କରି ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।
ଇମେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦୁର୍ବଳତା – ସେହି ସମୟରେ ଇମେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଏକ ବଗ୍ ଥିଲା । ଯାହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିନା ପାସୱାର୍ଡରେ ବି ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ଥିଲା ।
100,000 ରୁ 10 ମିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା
ଏକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ରବର୍ଟ ମୋରିସ୍ ଏହି ୱର୍ମ ପଛରେ ଥିଲେ। ମୋରିସ୍ ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବରଂ ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ୱର୍ମ 100,000 ରୁ 10 ମିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି କରିଛି । କାରଣ ଅନେକ ସିଷ୍ଟମ ମରାମତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
ମୋରିସ୍ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ?
1989 ମସିହାରେ ମୋରିସଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆମେରିକାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫର୍ଡ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷର ପ୍ରୋବେସନ, 400 ଘଣ୍ଟା ସମାଜ ସେବା ଏବଂ 10,000 ଡଲାର ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପରେ ମୋରିସ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ।