ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କିଏ ବହନ କରେ? କ’ଣ ଏଥିପାଇଁ ବି ସରକାର ଦିଅନ୍ତି ଟଙ୍କା…

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ (ବିଧାୟକମାନେ) ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି।ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଜଣା ନାହିଁ ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଜଡିତ।

ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ, ବିଧାୟକଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଏହି ସହାୟତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁବିଧାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କିଛି ରାଜ୍ୟ ଭତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ପାଣି ବିଲ୍ ପାଇଁ ମାସିକ ପ୍ରତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଧାୟକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଆନ୍ତି।

ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ସରକାରୀ ବାସଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରାଯାଏ।

ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେବଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ।

