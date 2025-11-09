ସିଧା ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ କଣିକା; ଲୋକଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଡରାଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ…
ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି WHOର ରିପୋର୍ଟ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇଲାଣି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ‘ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର’ ଭଳି ଏହା ସାରା ବିଶ୍ବରେ ତାର ବିଷ ଓଗାଳୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହେବେ ଯେ 2022ରେ COVID ରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ଯୁ ଠାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ଅଧିକ।
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ ସହ ଲାନସେଟ ମିଳିତ ଭାବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଯଣର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଲାନସେଟ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ରିପୋର୍ଟ କାଢିଥାଏ।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଭାରତରେ ୧୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ PM ୨.୫, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରଦୂଷକ କଣିକାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
PM ୨.୫ କଣିକା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନେ ଫୁସଫୁସରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି WHO ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ(WHO) ରିପୋର୍ଟରେ କଣ କହିଛି: ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 12 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲାନସେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
2022 ମସିହାରେ, ମାନବ ସୃଷ୍ଟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ 1,718,000 ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହା 2010 ମସିହା ତୁଳନାରେ 38 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।
ଏଥିରେ କୋଇଲା ଏବଂ ତରଳ ଗ୍ୟାସର ବ୍ଯବହାର ଯୋଗୁଁ 44 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା। କେବଳ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ 394,000 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 298,000 ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ 269,000 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଭାରତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। 2024 ମସିହାରେ କେବଳ ଅତ୍ଯଧିକ ଗରମ ହେତୁ 24 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।
ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଚିନ୍ତା ଜନକ ବିଷୟ। କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅରୂପ ହାଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ 2022 ମସିହାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ବର୍ଷ COVID-19 ରୁ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜଣା ପଡୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ବରେ ହଣଚଇ ମଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି।