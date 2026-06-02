କେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ’ଣ ହୋଇପାରେ କ୍ଷତି ?

ଆପଣ କେବେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହାର କେଶର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାକୁ ଏହା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

By Priyanka Das

Egg Yolk Side Effects : ଅଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର ଦୁଇଟି ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ‘ କେଶର ‘ (Yolk) ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଅଣ୍ଡା କେଶରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫ୍ୟାଟ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ରହିଥିବାରୁ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିବା ଉଚିତ।

କେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା କୁସୁମ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଅଣ୍ଡା କେଶରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୂର୍ବରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଅଧିକ ଅଛି, ସେମାନେ କେଶର ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ନଳୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ।

ହୃଦରୋଗୀ: ହୃଦ୍‌ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କମ ଫ୍ୟାଟ୍‌ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। କେଶରରେ ଅଧିକ ଫ୍ୟାଟ ଥିବାରୁ ଏହା ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଖାଇବା ଉଚିତ।

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ: ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାଟ୍‌ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ। ଅଧିକ କେଶର ସେବନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦ୍‌ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।

ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି: ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଓଜନ ଏବଂ କ୍ୟାଲୋରୀକୁ ନେଇ ସଚେତନ, ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ଯୋଗୁଁ କେଶରକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍।

ପାଚନ ଶକ୍ତି ଅଣ୍ଡା: କିପରି କରିବେ ସଠିକ୍ ଚୟନ?

ଅଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ:

ପାଚନରେ କାଠିନ୍ୟ: ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା କେଶର, ଧଳା ଅଂଶ ତୁଳନାରେ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା କେଶରକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍। ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ପେଟ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ।

ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ: ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, କାରଣ ଏଥିରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ।

ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ: ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟତାଲିକାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଡାଏଟିସିଆନ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଉଚିତ୍।

