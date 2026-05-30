କେଉଁମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ? ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, କେଉଁମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍, ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।
Who Should Not Eat Papaya: ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, କେଉଁମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍, ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକୋଚନ (uterine contractions) କୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା (Heart Rhythm Disorder)
ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଇନାଏଡ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଅସ୍ୱାଭାବିକତାର ସମସ୍ୟା (Heart rhythm disorder) ଅଛି, ସେମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସୀମିତ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍।
ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜିମ୍ (Hypothyroidism):
ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜିମ୍ ରୋଗୀମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଆୟୋଡିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜିମ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ହିଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ୍।
କିଡନୀ ପଥର (Kidney Stone):
କିଡନୀ ପଥର ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପୀଡିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଏବଂ କିଡନୀ ପଥର ସମସ୍ୟାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଲେଟେକ୍ସ ଆଲର୍ଜି (Latex Allergy):
ଯେଉଁମାନେ ଲେଟେକ୍ସ ଆଲର୍ଜିରେ ପୀଡିତ କିମ୍ବା ଲେଟେକ୍ସ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ (latex sensitive), ସେମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା କମ୍ କରିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।
ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ହିଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ହିଁ ଉଚିତ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।