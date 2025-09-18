ଧରା ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଚୋର, ଜଣାପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବାକୁ ସୁର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା?
ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା। ସେଦିନ ହାତ ନମିଳାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଦାୟୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହାତ ନମିଳାଇବା ଘଟଣା।
ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସବୁ ସତ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଛି। ଜଣା ପଡିଛି ସେଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା?
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍: ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ନମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି।
ପିସିବି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏପରି କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ।
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ନୁହଁନ୍ତି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ଯଦି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକମାନେ ଟସ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ମୋହସିନ ନକଭି ନିଜେ ଧରାପଡ଼ିଲେ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ପିସିବି ଆଇସିସିକୁ ଇମେଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଟସ୍ ସମୟରେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଇସିସି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିସିବିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଯେ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଇମେଲ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ସେ ଟସ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇବା ନେଇ ଏସିସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଏହା କି ଏସିସି ସଭାପତି ନିଜେ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭି।
ଏବେ ଯଦି ଏସିସି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ତେବେ ମୋହସିନ ନକଭି ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଇମେଲରେ ଆଇସିସି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛି ଯେ ସେ ମାମଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
PCB ପୁଣି ଇମେଲ୍ ପଠାଇଲା: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, PCB, ICCର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଷ୍ଟରରୁ ହଟାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବେ।
ତଥାପି ICC ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଅଟଳ ରହିଲା, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି କୌଣସି କୋଡ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନରେ ଦୋଷୀ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ।
ଏହି ଉତ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ, PCB ଆଉ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ କୋଡ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଜବାବରେ ICC, PCB ଠାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।