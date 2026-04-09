ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ସହିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି; ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ସହିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି; ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
କିଏ ସହିଲା ଅଧିକ ଲସ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଡଲାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ଜିତିଲା?
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେବୃଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି।
ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର GDP ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫୪.୮୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଛି।
ଇରାନରେ ଧ୍ୱଂସ: ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି, ଅନେକ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କୋଠା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇରାନରେ ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଚେତାବନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର GDP ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଇରାନରେ ୯୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି: IRNA ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନୀ ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ୯୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୧୧୩,୫୭୦ ବେସାମରିକ ଗଠନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୨,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ୯୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ ଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେବଳ ତେହେରାନରେ, ୪୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
୭୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ: ଇରାନରେ ୭୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି,୨୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୩୦୭ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରିମଳ ସୁବିଧା, ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ୭.୪୯ଟ୍ରିଲିୟନ ହରାଇଛି: ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ₹୭.୪୯ଟ୍ରିଲିୟନ ହରାଇସାରିଛି। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆମେରିକାର କ୍ଷତି ୨୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଏବଂ ହିଜବୋଲା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାୟ ₹୧୫ ବିଲିୟନ କ୍ଷତି ସହିଛି।