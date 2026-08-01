ଗେରୁଆ ହକି ଜର୍ସିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ମାଗିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ହକି ଫେଡେରେସନର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ନୀଳ ରଙ୍ଗରୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗକୁ ଜର୍ସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର ଥିଲା, ଏହାର କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଗଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବେଲଜିୟମ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ପାରମ୍ପରିକ ନୀଳ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଗେରୁଆ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଏହି ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଇମେଲ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି ନିଆଗଲା ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଥିବା ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ତାଙ୍କ ଇମେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରଖାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ‘ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜର୍ସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନକରି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ନୂଆ ଜର୍ସି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଇମେଲ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଇମେଲର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ‘ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ’। ଏଥିରେ ତିର୍କୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିବାଦ କେବଳ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ରହିଛି।
ସେ ଇମେଲରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ନିକଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରଖାଯାଇନଥିବା ଏବଂ ମୋ ଅଜ୍ଞାତରେ ନିଆଯାଇ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ମନେ ହେଉଛି ।”
ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ଆପତ୍ତି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ବାଛିବା ଉପରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଦଳର ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।”
ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଷୟଟି ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ମହଲରେ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିକଟତର ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଦଳ ଓ ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ରହିପାରିବ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି।
ତିର୍କୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଲିଖିତ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆଧାର, ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କରି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ଜାତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଉଚିତ ଆଲୋଚନା ଓ ସମୂହ ବିଚାର ପରେ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି “ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।”
ଏହା ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ କେ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇମେଲରେ ତିର୍କୀ ତାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନୋଟ୍ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ତିର୍କୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ନୋଟ୍ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିବା ଉଚିତ:
- ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ପାରମ୍ପରିକ ଜର୍ସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ କାରଣ।
- ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଅଧିକାର ଆଧାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା।
- ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ, କମିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
- ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ।
- ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋର୍ଡକୁ କାହିଁକି ଜଣାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇନଥିଲା।