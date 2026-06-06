ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା କୋହଲିଙ୍କ ଜାଗା, ଘୋଷଣା କରିଦେଲା BCCI, କୋହଲିଙ୍କ ଆଘାତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶନିବାର, ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନ ଥିଲା। ଦିନଟି ମୁଲାନପୁରରେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଅପରାହ୍ନରେ, ବିସିସିଆଇ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା; ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ବୋର୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆହତ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଜୟସୱାଲ ଦଳରେ ଫେରିଲେ:
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ରିଜ୍ରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖେଳର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ।
ହେଲେ, ସେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଖବର ପାଇଲେ; ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ବୋର୍ଡ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ।
ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନୋନୀତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ହେଲେ, IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ବିରାଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହରାଇବେ।
BCCI ଶେଷରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ ବିରାଟ ଜୁନ୍ ୧୩ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ଜୟସ୍ୱାଲ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଶତକ କରିଥିଲେ।
କୋହଲି କ’ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ଖେଳିପାରିବେ:
କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ODI ସିରିଜ୍ ହରାଇବେ କି? ଏହି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବିସିସିଆଇର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କୋହଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବେ।
ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି, “IPL ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହୋଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ସମୟସୀମା (ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ) ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବେ।”
ଭାରତର ODI ଦଳ:
ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟକିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଗୁରନୂର ବରାର।