୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଭାରତ ପାଇଁ କିଏ ଖୋଲିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଆସୁଛି ଜାହାଜ ଭର୍ତ୍ତି LPG
LPG ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଏହି ଦେଶ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଥିଲା।
ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୨୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ହାତ ବଢାଇଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ ଗ୍ୟାସ ପଠାଇଲା:
୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଭାରତକୁ ୫୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଇଥିଲା ଯାହା ୨୦୨୫ ମସିହାର ସମଗ୍ର ବର୍ଷରେ ପଠାଯାଇଥିବା ୨୨,୦୦୦ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ।
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବାହାୟା ବ୍ଲାଙ୍କା ବନ୍ଦରରୁ ୩୯,୦୦୦ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ୧୧,୦୦୦ ଟନ୍ ର ଆଉ ଏକ ଜାହାଜ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଭୂମିକା:
ଭାରତରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାରିଆନୋ ଅଗଷ୍ଟିନ କାଜେନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ସେ ଭାରତର ‘ଶକ୍ତି ବିବିଧତା’ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ବିପୁଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଜାତୀୟ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇଥର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ:
ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୬୦% ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଭାରତ ସରକାର ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି କୋଟା ୨୦% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ସଂଯୋଗ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।
ଭାରତର ନୂତନ ଶକ୍ତି ରଣନୀତି କ’ଣ:
ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱର ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହିତ ଏହି ସହଭାଗୀତା ଏକ ନୂତନ ବିକାଶ, ୨୦୨୪ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଭାରତକୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ କରୁନଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଜବୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ, ୨୦,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ମାଲ ପରିବହନ ସମୟସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଜଡିତ।
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଯୋଗାଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।
ଇରାନ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ସମେତ କିଛି ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାହାଜ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଗାଣରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।