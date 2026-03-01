ଆଲିରେଜା ଆରାଫି କିଏ? ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଇରାନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି

ଆଲିରେଜା ଆରାଫି କିଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ବରିଷ୍ଠ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଆଲିରେଜା ଆରାଫିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ISNA ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।

ଆରାଫି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ପରିଷଦର ଅଂଶ ଏବଂ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଇରାନର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅନ୍ତରୀଣ ପରିଷଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପାଜେଶକିୟାନ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଘୋଲାମ-ହୋସେନ ମୋହସେନି-ଏଜେ’ଇ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ପରିଷଦର ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀନ ସମୟରେ ଏହି ତିନିଜଣ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରିବେ।

୮୬ ବର୍ଷୀୟ ଖାମେନି ଶନିବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC)ର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ପାକପୁର ଶନିବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ଇରାନ ଅହମଦ ଭାହେଦିଙ୍କୁ IRGCର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଭାହେଦି ଏବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ଆଲିରେଜା ଆରାଫି କିଏ:

ଆଲିରେଜା ଆରାଫିଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୫୯ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଇରାନର ୟାଜଦର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ନେତା। ଆରାଫିଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଉପାଧି ଅଛି, ଯାହା ସିଆ ମୁସଲିମ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ।

ଇରାନରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ହେବା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆରାଫି ପୂର୍ବରୁ ଅଲ-ମୁସ୍ତାଫା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ (ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ସେ ମେବୋଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଇମାମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ, ସେ କୋମରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ସେ ଅଭିଭାବକ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

୬୭ ବର୍ଷୀୟ ଆରାଫି ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ନିକଟତର ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ଏବଂ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ।

ସେ ଇରାନର ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସେମିନାରୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ଆରାଫି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସପକ୍ଷରେ:

୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସେ ତେହେରାନରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବାଙ୍କୁ ଅଧିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଆରାଫି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଇସଲାମିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।

