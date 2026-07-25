ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କିଏ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଯିଏ ହେଲେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ…

ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କିଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର (୨୫ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬) ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନୂତନ ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେହି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଦୀ ସରକାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କିଏ , ଯାହାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ:

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁରାରେ ୨୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୨ରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ।

ଜନହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ପିଲାବେଳୁ ରହିଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଧାରୱାଡ ସହ ଜଡ଼ିତ କେଏସ୍ ଆର୍ଟସ୍ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସ୍ନାତକ ପଢ଼ା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଶୀ ସାମାଜିକ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ।

ସଂଗଠନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ:

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ୧୯୯୫ ମସିହାରୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୫ରୁ ୧୯୯୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଧାରୱାଡରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୧୯୯୮ରୁ ୨୦୦୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧାରୱାଡ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ମହାସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଧାରୱାଡ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍‌ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଏସ୍ ପାଟିଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଧାରୱାଡ ସଂସଦୀୟ ଆସନରୁ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି।

ମୋଦୀ ସରକାରରେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ:

୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ, ୩୦ ମେ ୨୦୧୯ରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସେ ମୋଦୀ ସରକାରରେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦୀ ସରକାରର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ନୂତନ ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି।ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଧୂଳି…

ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ହେଲେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର…

ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ମଧ୍ୟ କେବେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁନି…

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ…

1 of 31,567