ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଯୋଗୁଁ କିଏ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା IMFର ଚକିତ କଲାଭଳି ରିପୋର୍ଟ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦେଶ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMF)ର ପୂର୍ବତନ ଉପ-ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କର ପରିଣାମ ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥିର ବାସ୍ତବତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
X ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଗୋପୀନାଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ IMF କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କର ବିଦେଶୀ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା; ଏହା ବଦଳରେ, ଆମେରିକୀୟ କ୍ରେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନମାନର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶସ୍ତା ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଜିବିନ୍ ଆନ୍, ଲୋରେଞ୍ଜୋ ରୋଟୁନ୍ନୋ ଏବଂ ମିଶେଲ୍ ରୁଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ IMF କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଫେବୃଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆମେରିକୀୟ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି।
ଗବେଷକମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହଜାର ହଜାର ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ, ସୋର୍ସିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦ ସ୍ତରରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ଆମେରିକାର ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ କ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ହାରାହାରି ଶୁଳ୍କ ହାର ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମଦାନୀରେ ପ୍ରାୟ ୩.୬% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
IMF ଅଧ୍ୟୟନ କ’ଣ କହୁଛି:
ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ବଜାରରୁ ବାହାରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହ୍ରାସର ପ୍ରାୟ ୬୫% ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଗବେଷକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କମ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ।
୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୪ ର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆମେରିକାର କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଅନେକ ନୂତନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍କୋର କମ୍ ଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗୁଣବତ୍ତା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଅଧ୍ୟୟନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ ଶୁଳ୍କ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ପ୍ରାୟ ଅଧା ପ୍ରକୃତରେ ନିମ୍ନ-ଗୁଣବତ୍ତା ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା।