କିଏ ଥିଲେ କୁମୁଦ, ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ୍; ଅର୍ପିତା ଓ ସୋହେଲଙ୍କ ସମେତ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୂରା ପରିବାର

ଗତକାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ କୁମୁଦଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ୍ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମୁଦ ରାଣେ କିଏ ଥିଲେ?

By Priyanka Das

Who Was Kumod Rane : ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ କୁମୁଦ ରାଣେଙ୍କର ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ କ୍ୟାନସରରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ପରିବାରର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବେଶ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସଲମାନ ନୁହନ୍ତି, କୁମୁଦ ରାଣେଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ଓ ସୋହେଲଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ଖାନ୍ ପରିବାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଭାବୁକ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମୁଦ ରାଣେ କିଏ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

କୁମୁଦ ରାଣେ କିଏ ଥିଲେ?

ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୁମୁଦ ରାଣେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତଥା ଦୁବାଇରେ ଥିବା ‘ରେନ୍ ବିଉଟି ବାର୍’ (Rane Beauty Bar) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ବିଉଟି ଏବଂ ୱେଲନେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ପେସାଦାର ସଫଳତା ବ୍ୟତୀତ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ଏବଂ ଖାନ୍ ପରିବାର ସହିତ ରାଣେଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମା’ ସଲମା ଖାନ୍ ଏବଂ ହେଲେନ୍, ତା’ ସହିତ ସୋହେଲ୍ ଖାନ୍, ନିର୍ବାଣ ଖାନ୍, ଅରହାନ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଖାନ୍ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁତୁଣୀ ନୁହେଁ, ତୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଚରିତ୍ରରେ…

‘ପେଦ୍ଦି’ରେ ବିବାଦୀୟ ସିନ୍‌କୁ ନେଇ ଜୟା…

ପୋଷ୍ଟ କରି କୁମୁଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ସୋହେଲ୍ ଖାନ୍

ସୋହେଲ୍ ଖାନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ କୁମୁଦ ରାଣେଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ସୋହେଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀକୁ ହରାଇଲି। ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁମୁଦ ରାଣେ କବୀର ଏବଂ କୁଗ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଥିଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେ ଜୀବନ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଏବଂ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବୁ।”

ଅର୍ପିତା ଖାନ୍ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କୁମୁଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତା ଖାନ୍ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରୀରେ କୁମୁଦଙ୍କ ସହ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଫଟୋ ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଅତି ପ୍ରିୟ କୁମୁଦ, ଆମେ ଏକାଠି ଯେଉଁ ସମୟ ବିତାଇଛେ, ତାହା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା, ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଜାଳିଆ ସ୍ୱଭାବ (ହ୍ୟୁମର୍) ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଇଁ ଲଭ୍।”

ୟୁଲିଆ ଭନ୍ତୁର ମଧ୍ୟ କୁମୁଦଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ମରଣ

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ରୁମର୍ଡ (ଚର୍ଚ୍ଚିତ) ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟୁଲିଆ ଭନ୍ତୁର ମଧ୍ୟ କୁମୁଦ ରାଣେଙ୍କ ସହ ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ୟୁଲିଆ ଏହା ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ମନେ ରଖିବୁ – ଖୁସିରେ, ଭଲପାଇବା ଘେରରେ ଏବଂ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହ ବିଶ୍ରାମ କର, ଆମର ପ୍ରିୟ।”

You might also like More from author
More Stories

ଭୁତୁଣୀ ନୁହେଁ, ତୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଚରିତ୍ରରେ…

‘ପେଦ୍ଦି’ରେ ବିବାଦୀୟ ସିନ୍‌କୁ ନେଇ ଜୟା…

କିଏ ଏହି ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଆମିର…

ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମୟାନଗରୀରେ…

1 of 1,432