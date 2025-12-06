ସେନା ସିଂହଙ୍କ ବୀରତ୍ଵର କାହାଣୀ, ହିଜବୂଲ ମୁଜାଇଦିନ ଆତଙ୍କୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଶି ମାରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ “ଧୁରନ୍ଧର”
Major Mohit Sharma: ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୂରନ୍ଧର ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା । କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, କାହାଣୀଟି ସାହସୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କମାଣ୍ଡୋ ମେଜର ମୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। କିନ୍ତୁ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ, ମେଜର ମୋହିତ ଶର୍ମା କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ଵର କାହାଣୀ ।
ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବୈଠକ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୪ ର କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଜାମୁ କାଶ୍ମୀର ଶୋପିୟାଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଆଡା ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକ ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ ଯିଏକି ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ l
ଏହି ଆଡାଟି ଥିଲା ହ୍ୱିଜେବୁଲ ମୁଜାଇଦିନର ଗୁପ୍ତ ଆଡା । ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ଲାନ l ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ଆବୁ ତୋରାର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛି ସରବାଜ l
ଇଫତୀଖାର ଭଟ: ଏହି ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ ଇଫତୀଖାର ଭଟ । ଯିଏକି ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି l ଇଫତୀଖାର ଭଟଙ୍କ ଉଚତା ଥିଲା ୬ ଫୁଟ ୨ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ସହିତ ଲମ୍ବା କେଶ l ଯିଏ କେହିବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ l
ବାସ୍ତବରେ ଇଫତୀଖାର କିଏ: ଇଫତୀଖାର ଭଟ ର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ୨୦୦୧ ରୁ । ଇଫତୀଖାର ଶୋପିୟାଂ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଥିଲା । ଏକଦା ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା । ଏହାପରେ ସେ ହ୍ୱିଜେବୁଲ ମୁଜାଇଦିନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା । ନିଜ ଭାଇମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ସେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂଗଠନ ଜାଣିଥିଲା l
କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଫତୀଖାର ଭଟ ପଛରେ ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ, ତାହା ଥିଲା ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା l ସେଥିପାଇଁ ଇଫତୀଖାର ଭଟ କୁ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଇଫତୀଖାର ଭଟ ନିଜ ରାଇଫଲରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଆସି ଥିଲେ ନିଜ ଅସଲ ରୁପକୁ , ସେ ଥିଲେ ମେଜର ମୋହିତ ଶର୍ମା ପାରା ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ l
ମେଜର୍ ମୋହିତ ଶର୍ମା: ମୋହିତ ଶର୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜୀ ଲଗାଇ ଦୀଘଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ମିଛ କାହାଣୀ ଗଢି ହିଜବୂଲ ମୁଜାଇଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଶି ୨ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ l
ସେଯେପରି ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ସହିତ ଲମ୍ବା କେଶ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନମାଜ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଥି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସୁଥିଲେ l ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା l
୨୦୦୯ରେ ସହୀଦ: ଏହାପରେ ୨୦୦୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖରେ ମେଜର ମୋହିତ ଶର୍ମା ଖବର ପାଇଲେ ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଫରିଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଟିମକୁ ନେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଶନରେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଟିମ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ୪ଜଣ ସାଥି ଗମ୍ଭୀର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଗ୍ରେନେଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ l ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା l