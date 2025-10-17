ଜଣେ କୋଟିପତିର ପୁଅ ଥିଲେ ‘ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍’, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲେ ବିଶ୍ବର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟାଡ ଆତଙ୍କୀ? ‘ଅଲ୍-କାଏଦା’ର ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ। ୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ୍, ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଟେରରିଷ୍ଟ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଯେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ ଆମର କଳ୍ପନାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ।
ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କ ଅପରାଧର କୁଣ୍ଡଳୀ
ଲାଡେନ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ସାଉଦି ଆରବର ଜେଦ୍ଦାହରେ ୟେମେନି କଂଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସାଉଦି ଆରବର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା ଫୈଜଲଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମକ୍କା ଏବଂ ମଦିନାରେ ମସଜିଦର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲା। ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1988 ମସିହାରେ ଅଲ୍-କାଏଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1968 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ 300 ମିଲିୟନ ଡଲାର (19 ଅରବ ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥିଲେ।
ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ କିପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଲେ?
ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଜଣେ ମୁସଲିମ ମୌଳବାଦୀ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆଜାମଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଆଜାମ ସର୍ବଦା ଇସଲାମିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ମୌଳବାଦ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଜାମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଇସଲାମ୍ ତାର ମୂଳକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହାଦ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ।
ଅଲ୍-କାଏଦା କ’ଣ?
1980 ଦଶକରେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ଆଫଗାନ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ୧୯୭୦ ଦଶକରେ ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଅନେକ ମୌଳବାଦୀ ମୁସଲିମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଫଗାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ, ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଆରବ-ଆଫଗାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ “ଦି ବେସ୍” ନାମକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଅଲ-କାଏଦା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲା।
କିପରି ଅଲ-କାଏଦା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା
୧୯୮୯ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ହଟିବା ପରେ, ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାମିଲି କଂଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଲ-କାଏଦା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାର ହେଡ ଅଫିସ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ୩୫ ରୁ ୬୦ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମୀ ଡାନିଏଲ୍ ଓମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ କିଙ୍ଗଡମ ତରଫରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ କିପରି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଗଲେ?
ସୁଡାନରେ, ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା।
୧୯୯୩ ମସିହାରେ, ସେ ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରି, ଅଲ-କାଏଦା ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ନୈରୋବି ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନିଆର ଦାର୍ ଏ ସଲାମରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୨୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
୧୯୯୬ ମସିହାରେ, ଆମେରିକାର ଚାପରେ, ସୁଡାନ୍, ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ୧୦ ପିଲା ଏବଂ ତିନି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହାଦ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
୧୯୯୮ ମସିହାରେ, ଏକ ଆମେରିକୀୟ କୋର୍ଟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 50 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରଖିଥିଲେ।
ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା
୨୦୦୧ ମସିହାରେ, ଅଲ-କାଏଦା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱୈତ ଟାୱାର ଏବଂ ପେଣ୍ଟାଗନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକା ସରକାର ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, 2011 ମସିହାରେ, ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏବଟାବାଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।