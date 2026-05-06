ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଦରମା କେତେ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତୁ…
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଏହାର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଶାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମନେ ପକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଳଦେବ ସିଂହ। ସେ କେବଳ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥିଲେ ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।
ସର୍ଦ୍ଦାର ବଳଦେବ ସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୦୨ରେ ପଞ୍ଜାବର ରୂପନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁମନା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ସାର୍ ଇନ୍ଦର ସିଂହ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅମୃତସରର ଖାଲସା କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
ପାଠପଢ଼ା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ସହିତ, ତାଙ୍କର ଦେଶ ଏବଂ ସମାଜର ସେବା କରିବାର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଖାଲସା କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୂମିକା:
୧୯୩୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ, ୧୯୩୫ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭାରେ ଏକ ଆସନ ଜିତିଥିଲେ।
ସେ ପାନ୍ଥିକ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଶିରୋମଣି ଅକାଳି ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମାଷ୍ଟର ତାରା ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଳଦେବ ସିଂହ ପଞ୍ଜାବୀ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବିଭାଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ:
୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଳଦେବ ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସହଜ ନଥିଲା।
ଦେଶ ଯୁବ ଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଳଦେବ ସିଂହ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ।
‘ସର୍ଦ୍ଦାର’ ନାମ କାହିଁକି ଯୋଡାଗଲା:
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ‘ସର୍ଦ୍ଦାର’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ‘ସର୍ଦ୍ଦାର’ର ଅର୍ଥ ଜଣେ ନେତା କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଉପାଧି ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ଦରମା କେତେ ଥିଲା:
ଆଜିର ସମୟରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦରମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ନେତାମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନିଜର ଦରମା କମ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଳଦେବ ସିଂହ ଦୈନିକ ୪୫ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ପରିମାଣ ଦୁଇଟି ଭତ୍ତା ମିଶ୍ରଣ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହା ଆୟକର ମୁକ୍ତ ଥିଲା।