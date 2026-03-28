ଭାରତର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ LPG କନେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କେତେଥିଲା ଏହାର ଦାମ୍

ଭାରତରେ LPGର ଇତିହାସ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ସାରା ଭାରତରେ ପରିବାର ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଲପିଜିର ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ କେଉଁଠାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ଇଣ୍ଡେନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୫ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଶରେ ସଂଗଠିତ ଏଲପିଜି ବଣ୍ଟନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏଲପିଜି ଇନ୍ଧନର ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏହାକୁ ଭାରତର ଏଲପିଜି ଯାତ୍ରାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ପାଟନାର ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇଥିଲେ।

୧୯୬୫ ମସିହାରେ ଏକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୩.୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୪ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ। ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିବାର ଧାରଣା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଥିଲା।

ଯାହା ମାତ୍ର କିଛି ହଜାର ସଂଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଇନ୍ଧନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନା ଏହାର ପରିସରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୧୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ସଂଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।

